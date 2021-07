DJ PRESSEMITTEILUNG/Elbphilharmonie setzt bei CRM und E-Marketing auf Wilken

Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

Mit der Wilken E-Marketing Suite setzt die Elbphilharmonie Hamburg künftig auf eine einheitliche Lösung für CRM, Kampagnenmanagement und -automatisierung sowie E-Mail-Marketing. Ziel ist es, Prozesse in den Fachabteilungen zu vereinfachen und die Kommunikation entlang der unterschiedlichen Interessen der Besucher aus einem System heraus zu steuern. "Die zielgruppenspezifische Kommunikation steht bei uns im Fokus. Die Elbphilharmonie bietet jedes Jahr ein reichhaltiges Musikprogramm auch weit jenseits der Klassik Die Genre-Vorlieben der Besucher sind vielfältig", erläutert Tom R. Schulz, Pressesprecher der Elbphilharmonie.

In einem ersten Schritt werden die bestehenden Daten und Prozesse aus dem bisherigen CRM und dem E-Marketing in der Wilken E-Marketing Suite zusammengeführt. "Über die neue Lösung werden wir künftig möglichst umfangreich die Prozesse zur Kommunikation in einem System abwickeln, sei es anlässlich von Service-Informationen rund um den Konzertbesuch, zum Versand des Newsletters der Elbphilharmonie oder für Anlässe im Rahmen von Sonderveranstaltungen", so Schulz.

Die Einführung der Wilken E-Marketing Suite bei der Elbphilharmonie erfolgt im Rahmen einer Ausschreibung der Behörde für Kultur und Medien Hamburg (BKM) sowie dem IT-Dienstleister Dataport, für welche die Wilken Software Group im Jahr 2019 den Zuschlag erhielt. Kulturinstitutionen können auf dieser Basis in einigen nördlichen Bundesländern ausschreibungsfrei das Wilken Kultur-CRM einführen. Die Lösung wird bereits von verschiedenen Kulturbetrieben eingesetzt, darunter das Hamburger Thalia Theater oder das Museum für Kunst und Gewerbe. "Gerade jetzt, wenn die Veranstaltungen in Gebieten mit niedriger Inzidenz wie in Hamburg wieder anlaufen, ist es wichtig, die Kommunikation mit den Kulturinteressierten zu intensivieren. Und da müssen dem Opernfreund andere Informationen geliefert werden als etwa dem passionierten Museumsbesucher", betont Christian Unrau, Key Account Manager der Wilken Software Group, den Wert einer profilierten E-Mail-Marketing-Kommunikation.

Die Wilken E-Marketing Suite ist eine CRM-Gesamtlösung für das Kultur-Marketing, die alle Anforderungen DSGVO-konform abdeckt. Auf Basis der Verhaltensweisen der Besucher, die beispielsweise aus Ticketverkäufen oder Anfragen abgeleitet werden können, individualisiert das System die zu kommunizierenden Inhalte für jeden Empfänger. Dadurch erhält jeder Adressat nur die für ihn relevanten Informationen und fühlt sich so direkt angesprochen sowie persönlich abgeholt. Die integrierte und zertifizierte E-Mail-Marketing-Lösung sowie die Anbindung weiterer Kommunikationskanäle erleichtert die Marketingkommunikation, die Kundenakquisition und verstärkt die Kundenbindung. Die Kommunikation über automatisierte Mail-Kampagnen wird durch den komfortablen Inline-Editor inklusive Sofortvorschau und Drag&Drop-Funktionalität deutlich vereinfacht. Dies ermöglicht eine zielgerichtete Kampagnenerstellung innerhalb weniger Minuten.

Über die Wilken Software Group

Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit mehr als 600 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP.

