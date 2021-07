Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg bis 9.30 Uhr um 0,99 Prozent auf 3.399,23 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es leicht nach oben. Der Handelsstart verlief weitgehend ruhig. Wichtige Unternehmensnachrichten aus Österreich oder Konjunkturnachrichten aus Europa gab es in der Früh nicht. Positiv wirkten an Europas Börsen ...

