Voquz-Chef Fleischmann über Zeitschiene, Valuation und Pre-Marketing von Voquz Labs. Dazu die Pläne für nach dem Listing. Starten wir mit einem Update zur Zeitschiene: Euer Kapitalmarktcoach Gregor Rosinger sprach in einem Interview mit boersenradio.at von Ende Juli. Gibt es schon Konkretes zum Datum?Helmut Fleischmann: Wir sind gerade dabei, die notwendigen Unterlagen mit der Börse in Wien abzustimmen. Den Antrag für das Listing werden wir bis zum 16. Juli einreichen. Damit wird die Erstnotiz voraussichtlich am 26. Juli erfolgen. Man hört weiters, es wäre eine Bewertung von 20 Mio. Euro im Gespräch? Wie schon zuletzt gesagt, hatten wir die Bewertung anhand einer DCF Rechnung erstellt und natürlich auch an die Peer Group angepasst. Die ...

