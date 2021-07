Was haben die Aktien von Roku (WKN: A2DW4X), Etsy (WKN: A14P98) und Teladoc Health (WKN: A14VPK) zum Beginn dieser Woche gemeinsam? Um es kurz zu machen: Alle drei Aktien trotzen dem aktuellen und marktbreiten Sell-Off. Mit dem DAX, dem S&P 500 und vielen anderen Indizes ging es am Montag dieser Woche teilweise deutlich bergab. Allerdings nicht mit diesen drei Aktien. Aber was sind die Gründe dafür, dass ausgerechnet Roku, Etsy und Teladoc Health zu den drei stärkeren Outperformern gehört haben? ...

