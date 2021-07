DGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose

LPKF legt vorläufiges Ergebnis für das erste Halbjahr 2021 vor und aktualisiert Gesamtjahresprognose



21.07.2021 / 10:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Garbsen, den 21.07.2021 - Die LPKF Laser & Electronics AG hat nach vorläufigen Zahlen im zweiten Quartal 2021 bei einem Konzernumsatz von 20,1 Mio. EUR (Q2 2020: 30,5 Mio. EUR) ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Konzern von ca. - 1,7 Mio. EUR (Q2 2020: 5,2 Mio. EUR) erzielt.



Nach sechs Monaten erreichte der Konzernumsatz 36,4 Mio. EUR und liegt damit um 27 % unter dem Vorjahreswert von 50,0 Mio. EUR. Das Segment Solar verbuchte im ersten Halbjahr 2021 erwartungsgemäß einen niedrigen Umsatz von ca. 3,1 Mio. EUR (Vorjahr: 15,2 Mio. EUR). Wesentliche vorliegende Aufträge für Solarsysteme werden wie bereits angekündigt in der zweiten Jahreshälfte ausgeliefert. Das EBIT lag im ersten Halbjahr bei - 5,9 Mio. EUR, nach 2,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.



Der Auftragseingang im zweiten Quartal 2021 lag mit 30,2 Mio. EUR um 69 % über dem Wert im zweiten Quartal 2020 (17,9 Mio. EUR). Die book-to-bill Ratio für das zweite Quartal liegt damit bei 1,5 (Q2 2020: 0,6). Der Auftragsbestand stieg um 145 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und erreichte zum 30.06.2021 53,6 Mio. EUR (30.06.2020: 21,9 Mio. EUR).



Der Vorstand hat auf Basis der vorläufigen Kennzahlen zum ersten Halbjahr eine Prognose für das dritte Quartal 2021 formuliert und seine Prognose zum Gesamtjahr 2021 überprüft.



Für das dritte Quartal 2021 rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von 30 - 35 Mio. EUR (Q3 2020: 25,2 Mio. EUR) und mit einem EBIT von 3 - 7 Mio. EUR (Q3 2020: 4,0 Mio. EUR).



LPKF bestätigt die in der bisherigen Prognose genannten Zahlen für das Jahr 2021. Danach geht das Unternehmen bei einem moderaten gesamtwirtschaftlichen Wachstum von einem Umsatzwachstum von 15 -25 % auf einen Konzernumsatz von 110 - 120 Mio. EUR aus. Die EBIT-Marge soll dabei zwischen 10 - 13 % liegen.



Wie bereits veröffentlicht, hat das Unternehmen in der Markteinführung der LIDE-Technologie große Fortschritte erzielt und Anfang Juni 2021 den ersten Auftrag zur Serienfertigung in der Halbleiterindustrie erhalten. LPKF ist weiterhin davon überzeugt, dass die LIDE-Technologie in verschiedenen Anwendungsbereichen einen Durchbruch in die Massenfertigung erzielen wird. Aufgrund einer veränderten Einschätzung des Zeitplans bei laufenden Kundenprojekten sieht der Vorstand jedoch im laufenden Geschäftsjahr keine realistische Chance mehr auf einen größeren Auftrag für die LIDE-Technologie.



Für die folgenden Jahre erwartet das Unternehmen weiterhin ein nachhaltiges, profitables Wachstum in allen Segmenten und bestätigt den mittelfristigen Ausblick.



Der vollständige Halbjahresfinanzbericht mit endgültigen Umsatz- und Ergebniszahlen wird am 29. Juli 2021 veröffentlicht.



Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im SDAX und im TecDAX der Frankfurter Wertpapierbörse (ETR:LPK, ISIN: 0006450000)

-----------

Erläuterung der Kennzahlen

EBIT: Ergebnis vor Zinsen und Steuern

EBIT-Marge: Ergebnis vor Zinsen und Steuern / Umsatz x 100

Book-to-Bill-Ratio: Auftragseingang / Umsatz



Zu LIDE

Mit dem von LPKF entwickelten LIDE-Verfahren (Laser Induced Deep Etching) ist es möglich, dünnes Glas schnell, präzise, und ohne Beschädigungen wie z.B. Mikrorisse zu bearbeiten. Damit ist das LIDE-Verfahren eine Grundlagentechnologie für viele Bereiche der Mikrosystemtechnik wie z. B. die Displayfertigung, die Halbleiterindustrie, die Mikrofluidik oder die Fertigung von MEMS. - Die LPKF Laser & Electronics AG hat nach vorläufigen Zahlen im zweiten Quartal 2021 bei einem Konzernumsatz von 20,1 Mio. EUR (Q2 2020: 30,5 Mio. EUR) ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Konzern von ca. - 1,7 Mio. EUR (Q2 2020: 5,2 Mio. EUR) erzielt.Nach sechs Monaten erreichte der Konzernumsatz 36,4 Mio. EUR und liegt damit um 27 % unter dem Vorjahreswert von 50,0 Mio. EUR. Das Segment Solar verbuchte im ersten Halbjahr 2021 erwartungsgemäß einen niedrigen Umsatz von ca. 3,1 Mio. EUR (Vorjahr: 15,2 Mio. EUR). Wesentliche vorliegende Aufträge für Solarsysteme werden wie bereits angekündigt in der zweiten Jahreshälfte ausgeliefert. Das EBIT lag im ersten Halbjahr bei - 5,9 Mio. EUR, nach 2,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.Der Auftragseingang im zweiten Quartal 2021 lag mit 30,2 Mio. EUR um 69 % über dem Wert im zweiten Quartal 2020 (17,9 Mio. EUR). Die book-to-bill Ratio für das zweite Quartal liegt damit bei 1,5 (Q2 2020: 0,6). Der Auftragsbestand stieg um 145 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und erreichte zum 30.06.2021 53,6 Mio. EUR (30.06.2020: 21,9 Mio. EUR).Der Vorstand hat auf Basis der vorläufigen Kennzahlen zum ersten Halbjahr eine Prognose für das dritte Quartal 2021 formuliert und seine Prognose zum Gesamtjahr 2021 überprüft.Für das dritte Quartal 2021 rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von 30 - 35 Mio. EUR (Q3 2020: 25,2 Mio. EUR) und mit einem EBIT von 3 - 7 Mio. EUR (Q3 2020: 4,0 Mio. EUR).LPKF bestätigt die in der bisherigen Prognose genannten Zahlen für das Jahr 2021. Danach geht das Unternehmen bei einem moderaten gesamtwirtschaftlichen Wachstum von einem Umsatzwachstum von 15 -25 % auf einen Konzernumsatz von 110 - 120 Mio. EUR aus. Die EBIT-Marge soll dabei zwischen 10 - 13 % liegen.Wie bereits veröffentlicht, hat das Unternehmen in der Markteinführung der LIDE-Technologie große Fortschritte erzielt und Anfang Juni 2021 den ersten Auftrag zur Serienfertigung in der Halbleiterindustrie erhalten. LPKF ist weiterhin davon überzeugt, dass die LIDE-Technologie in verschiedenen Anwendungsbereichen einen Durchbruch in die Massenfertigung erzielen wird. Aufgrund einer veränderten Einschätzung des Zeitplans bei laufenden Kundenprojekten sieht der Vorstand jedoch im laufenden Geschäftsjahr keine realistische Chance mehr auf einen größeren Auftrag für die LIDE-Technologie.Für die folgenden Jahre erwartet das Unternehmen weiterhin ein nachhaltiges, profitables Wachstum in allen Segmenten und bestätigt den mittelfristigen Ausblick.Der vollständige Halbjahresfinanzbericht mit endgültigen Umsatz- und Ergebniszahlen wird am 29. Juli 2021 veröffentlicht.Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im SDAX und im TecDAX der Frankfurter Wertpapierbörse (ETR:LPK, ISIN: 0006450000)-----------EBIT: Ergebnis vor Zinsen und SteuernEBIT-Marge: Ergebnis vor Zinsen und Steuern / Umsatz x 100Book-to-Bill-Ratio: Auftragseingang / UmsatzMit dem von LPKF entwickelten LIDE-Verfahren (Laser Induced Deep Etching) ist es möglich, dünnes Glas schnell, präzise, und ohne Beschädigungen wie z.B. Mikrorisse zu bearbeiten. Damit ist das LIDE-Verfahren eine Grundlagentechnologie für viele Bereiche der Mikrosystemtechnik wie z. B. die Displayfertigung, die Halbleiterindustrie, die Mikrofluidik oder die Fertigung von MEMS.



Kontakt:

Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations Kontakt:Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations 21.07.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de