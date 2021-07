Der Pharmakonzern Novartis hat im zweiten Quartal mit einem deutlichen Wachstum von Umsatz und Ergebnissen besser abgeschnitten als von Experten erwartet. Dies kommt auch an der Börse gut an. Die Aktie gewinnt am Vormittag knapp zwei Prozent auf 84,96 Schweizer Franken.Zu den guten Zahlen beigetragen haben Produkte wie das Schuppenflechtemittel Cosentyx und das Herzmedikament Entresto, aber auch die auf Nachahmermedikamente spezialisierte Tochter Sandoz entwickelte sich wieder besser, wie die Schweizer ...

