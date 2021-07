Auch wenn derzeit fast alle Wasserstoff-Aktien stark korrigieren, fließen doch immer mehr Gelder in den Sektor. So zeigt ein neuer Report von McKinsey und dem Hydrogen Council, dass die Pipeline für neue Projekte bis 2030 weltweit mittlerweile auf 500 Mrd. US-Dollar angestiegen ist. Zum Vergleich: Im Februar 2021 waren es noch 300 Mrd. US-Dollar. Von den 359 Großprojekten kamen allein in der ersten Jahreshälfte 2021 131 neu hinzu. Noch führt Europa mit Investitionen von 130 Mrd. US-Dollar, doch ...

