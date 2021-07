DGAP-News: Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Greiffenberger AG: Neuausrichtung der Finanzstruktur abgeschlossen



21.07.2021 / 11:04

Augsburg, 21. Juli 2021 - Die Greiffenberger AG hat die strategische Neuausrichtung ihrer Finanzstruktur erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Verkauf der Betriebsimmobilie im Jahr 2020 konnte das vormalige Bankenkonsortium komplett abgelöst und die wesentliche Konzerntochter, die J.N. Eberle & Cie. GmbH im ersten Schritt schuldenfrei aufgestellt werden. Um für das weitere Wachstum und den möglichen zusätzlichen Kapitalbedarf aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bestens gewappnet zu sein, wurde jetzt eine Neufinanzierung von 7 Mio. Euro gesichert. Darlehensnehmer ist die J.N. Eberle & Cie. GmbH. Darlehensgeber sind zwei namhafte Großbanken. Die Gesamtsumme von 7 Mio. Euro teilt sich auf in Betriebsmittellinien in Höhe von insgesamt 4 Mio. Euro und Förderkredite aus dem Programm der KfW von 3 Mio. Euro. Darüber hinaus erfolgte bereits im Juni 2021 die Ablösung eines noch ausstehenden Genussscheins in Höhe von 1,45 Mio. Euro auf Ebene der Greiffenberger AG. Die vorzeitige Ablösung des Genussscheins war möglich wegen der überplanmäßig guten Liquiditätssituation. Durch die Ausnutzung der vorzeitigen Rückzahlungsoption konnte der ursprüngliche Rückzahlungsbetrag auf 1,2 Mio. Euro reduziert werden. Martin Döring, Vorstand der Greiffenberger AG: "Wir haben mit der Aufstellung der Neufinanzierung einen wichtigen Meilenstein erreicht und können somit die Liquidität und das weitere Unternehmenswachstum absichern. Zudem haben wir dadurch größere Planungs- und Handlungssicherheit in der noch anhaltenden Covid-19-Pandemie. Wir freuen uns bereits auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den neuen Bankenpartnern."

Kontakt für Rückfragen: Greiffenberger AG

Martin Döring

Vorstand



Eberlestraße 28

86157 Augsburg

Tel.: 0821/5212-261

Fax: 0821/5212-275

E-Mail: martin.doering@greiffenberger.de

