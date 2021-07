Linz (www.anleihencheck.de) - Die hohe Abhängigkeit von der Rohstoffpreisentwicklung beschert der Norwegischen Krone (NOK) eine Achterbahnfahrt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hätten Ende April noch Kurse von knapp 9,90 beobachtet werden können, sehe die Oberbank aktuell Notizen von 10,65 (unter Banken). Die Erwartung eines langsameren globalen Wirtschaftswachstums belaste auch die Volkswirtschaft in Norwegen und eine Anpassung der Geldpolitik der Norges Bank werde notwendig sein. Die Zinsen in Norwegen würden daher auch nicht so rasch angehoben, wie noch zu Beginn des Jahres erwartet. (21.07.2021/alc/a/a) ...

