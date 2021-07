Der DAX hat am Mittwoch mit Mühe an seine moderate Vortageserholungsgewinne angeknüpft. In einem weiterhin nervösen Marktumfeld hatte der deutsche Leitindex zunächst um seinen Schlusskurs vom Dienstag geschwankt, bevor er sich für den Weg nach oben entschied. Zuletzt notierte das Börsenbarometer 0,6 Prozent im Plus bei 15.317 Punkten. Der DAX +0,85% war am Montag zeitweise bis auf 15.048 Punkte eingeknickt, ...

