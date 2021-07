Im ersten Halbjahr sind mehr Mitarbeiter gesucht worden als noch vor der Coronakrise. Etwa am Bau, im Tourismus und im Handel wurde um 22, 19 bzw. 13 Prozent mehr Fachpersonal gesucht, geht aus einer wissenschaftlich begleiteten Untersuchung des Arbeitsportals karriere.at hervor. Besonders große Zuwächse an Stelleninseraten wurden demnach bei Kleinunternehmen und nach Ländern in Kärnten und dem Burgenland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...