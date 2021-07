++ Aktien in Europa handeln höher ++ DE30 erholt sich über 15.300 Punkte ++ SAP veröffentlicht Q2-Ergebnisse ++ Die Aktien in Europa handeln höher und setzen ihre Erholung auch am zweiten Tag fort. Die Mehrzahl der westeuropäischen Blue-Chip-Indizes notiert über 1% höher. Der deutsche Leitindex (DE30) kann als Nachzügler gesehen werden, da er "nur" 0,7% höher notiert. Der Wirtschaftskalender ist für heute fast leer und es sind keine wichtigen Veröffentlichungen geplant. Quelle: xStation 5 Der DE30 erholt sich weiterhin von dem Ausverkauf, der Ende der Vorwoche und zu Beginn dieser Woche an den weltweiten Finanzmärkten einsetzte. ...

