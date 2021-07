Künstliche Intelligenz macht den Traum wahr, in die Zukunft zu sehen. Ein Nvidia-Team hat nun gegen Teams von KI-Experten von Google oder Facebook in einem Recommendation-Wettbewerb gewonnen. Die Herausforderung war komplex. Die Preisfrage: Welchen Tweet auf Twitter liked oder teilt ein User als nächstes?Die Berechnungen von Nvidia haben dabei die besten Ergebnisse geliefert und am öftesten ins Schwarze getroffen. Dafür wurden die Computer mit Millionen Twitter-Daten gefüttert. Der Trick dabei sei, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...