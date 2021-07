Schwäbisch Hall (ots) - Agentur marbet etabliert sich als wichtiger Partner der AUDI AG bei Digitalisierung der wichtigsten Event-Serie 2021 in der Vertriebsorganisation: der Audi Convention.Für die Digitalisierung der Audi Convention 2021 suchte der Premium-Automobilhersteller aus Ingolstadt einen Event-Partner, der den Gesamtprozess von Konzeption bis Realisierung unterstützen und abbilden kann. Gemäß dem neuen Leitspruch - "Future is an attitude" - war es Audi dabei vor allem wichtig, eine Agentur zu finden, die in Sachen Event Digitalisierung genauso hohe Ansprüche an Dynamik, Power und Inszenierung hat wie die Marke Audi selbst. Die Wahl fiel auf die seit 25 Jahren etablierte und ausgezeichnet vernetzte Live-Agentur marbet. Und marbet lieferte dann auch beeindruckend ab: Von der orchestrierten Planung, dem digitalen Guest Management mittels eigener Smart Services über die Recordings der Inhalte für die "On demand"-Contentdatenbank in bis zu 13 Sprachen bis hin zu Highlights wie der mit Spannung erwarteten Weltpremiere des neuen Audi Q4 e-tron, die als 60-minütige Show rund um die Welt gestreamt wurde.Ein digitales Markenerlebnis in mehreren Akten2021 hat Audi gleich elf neue Modelle auf der Liste. Dazu passt die Markenstrategie unter dem Motto "Future is an attitude" - nämlich die Zukunft der Premiummobilität zu gestalten und faszinierende Erlebnisse dafür zu schaffen. Diese Haltung und das neue Produktportfolio wollen natürlich gebührend und erlebbar präsentiert werden: 2021 komplett digital, im Rahmen der insgesamt dreiteiligen Audi Convention 2021, die sich über das gesamte Jahr erstreckt.Digitaler Drive für AudiBereits seit mehr als 10 Jahren plant und realisiert marbet Markenerlebnisse für die AUDI AG. Nahezu alle Formate sind dabei geplant und realisiert worden - von internationalen Händler-Events über Test Drives und Fahrerlebnisse für Kunden, z.B. im Rahmen von Wintersport-Großveranstaltungen bis zu exklusiven Audi VIP-Events - z.B. rund um die Salzburger Festspiele. Für die Audi Convention 2021 war nun eine rein digitale Lösung gefragt, die ähnlich emotional berühren kann wie diese faszinierenden Events vor der Pandemie. Dafür wird zunächst wie immer als Erstes die marbet Beratungsexpertise aktiviert: Wie können die von Audi skizzierten Konzepte auf die definierten Eventziele maximal einzahlen? Anschließend folgen Detailkonzepte, Planung und Umsetzung, bei der marbet für die Audi Convention 2021 die Supervision der gesamten Showproduktion sowie das dazugehörige Contentmanagement übernahm.Der erste Teil der Audi Convention ging im Februar 2021 über die digitale Bühne. In diesem virtuellen Format wurden dabei zunächst die weltweiten Händler, Importeure sowie die internen Mitarbeiter von Audi emotional angesprochen. Im Anschluss folgte die e-tron GT Weltpremiere "Celebration of Progress", bei der neben Markus Duesmann (Vorstandsvorsitzender der AUDI AG) auch prominente Gäste wie die Designerin Stella McCartney digital zugeschaltet die Highlights der neuen Audi-Modelle und die Markenbotschaft authentisch transportierten.Im April folgte die zweite große Weltpremiere von Audi in diesem Jahr:der Audi Q4 e-tron. Auch dieses heiß ersehnte Debut wurde weltweit als digitaler Stream inszeniert, mit Steven Gätjen als Moderator und vielen spannenden Speakern on stage oder auch digital zugeschaltet. Auch hier die Aufgabe von marbet: die Planung, Koordination und Supervision des gesamten Event- und Crew-Managements sowie Artist-Support.Never change a running system: Audi Convention 2021 Teil 2Im Mai 2021 folgte dann der zweite Teil der Audi Convention 2021. Natürlich wieder rein digital als Streaming mit Focus Talks und digitalen Dialog-Angeboten sowie ausgerichtet für die Zielgruppe Händler, Importeure und Mitarbeiter. Im Fokus diesmal: die gesamte Audi e-tron Familie. Auch hierfür wurde wieder "On Demand"-Content für alle Zielgruppen und Bedürfnisse produziert. Auch bei dieser Convention war marbet wieder am Dirigenten-Pult bei der Planung und Umsetzung, und somit bei der digitalen Transformation der Veranstaltung. Erneut übernahm marbet die Planung und Koordination der Showproduktion sowie das Content-, Medien- und digitale Guest-Management. Das Ergebnis: eine weltweite, technisch und inszenatorisch auf Premium Niveau gestreamte Live-Veranstaltung.Pressekontakt:Martin KlinglerLeitung Kommunikation+49 791 49380 263press@marbet.comOriginal-Content von: marbet - Marion & Bettina Würth GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018115/100874715