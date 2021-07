DJ Merkel gibt Donnerstag traditionelle Sommer-Pressekonferenz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Donnerstag eine kurzfristig anberaumte Pressekonferenz geben. Das kündigte die Bundespressekonferenz als Veranstalterin an. Merkel werde die Pressekonferenz um 11.00 Uhr "zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik" abhalten, hieß es in der Einladung. Merkel gibt üblicherweise jedes Jahr im Sommer eine solche Pressekonferenz zu diesen Themen. Da die Kanzlerin nicht erneut zur Bundestagswahl Ende September antritt, dürfte es aus heutiger Sicht für Merkel die letzte Veranstaltung in dieser traditionellen Reihe sein.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2021 06:09 ET (10:09 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.