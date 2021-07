von Stephan Bauer, Euro am Sonntag Das lag deutlich über den Schätzungen der Analysten. Zum Anstieg führten gestiegene Preise für Speicherchips ebenso wie ein wieder angelaufenes Geschäft in der Chip-Auftragsfertigung, nachdem es zuvor im US-Werk in Austin/Texas zu Ausfällen gekommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...