HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat Deutz in einem Ausblick auf den Quartalsbericht von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel für die Papiere des Motorenbauers hob der Analyst Mustafa Hidir in der am Mittwoch vorliegenden Studie von 6,10 auf 8,30 Euro. Er geht davon aus, dass die Profitabilität des zweiten Quartals die Jahresziele konservativ wirken lassen wird./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

