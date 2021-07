Die Gegenbewegung läuft! Der DAX hat am Mittwoch seine Erholung nach dem Kurseinbruch zu Wochenbeginn fortgesetzt. Nach einem verhaltenen Start liegt der deutsche Leitindex bis zum Mittag um 0,9 Prozent auf 15.350 Punkte im Plus. Die Anleger lassen sich die Kauflaune auch nicht vom Abrutschen der SAP-Aktie vertreiben.Buy the dip, lautet das Motto am Markt. Der Schock vom Montag, als die Kurse kräftig nachgaben, wird von den Anlegern zum Einstieg genutzt. Der MDAX zieht um 1,2 Prozent auf 34.363 ...

