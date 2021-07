Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) eröffnet am Stammsitz in Berlin ein neues Batterietestzentrum. Im Fokus stehen Untersuchungen zur Sicherheit sowie nachhaltige Batteriematerialien. Um den State of Safety, also den Sicherheitszustand von Batterien und Zellen zu erforschen, setzen die Mitarbeiter einzelne Zellen, ganze Batterien oder batteriebetriebene Geräte gezielt mechanischen, thermischen oder elektrischen Belastungen ...

