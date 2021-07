Für den DAX geht es auch zur Wochenmitte weiter bergauf auf über 15.300 Punkte. Im Fokus der Anleger stehen heute vor allem zwei Konzerne, die am Morgen ihr Zahlenwerk fürs abgelaufene Quartal vorlegten. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. SAP (WKN 716460) Meistgehandelter Wert auf den Stuttgarter Börsenparkett sind am Vormittag die Papiere des DAX-Riesen SAP. Der Software-Konzern legte am Morgen Zahlen vor und hob seine Jahresprognose an. Vor allem das Cloud-Geschäft verzeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...