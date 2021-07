DJ JP Morgan gewährt CEO Jamie Dimon überraschenden Haltebonus

Von Simon Clark

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Bank JP Morgan will ihren Chef noch einige Jahre behalten: Das Board des Konzern gewährte CEO Jamie Dimon neue Aktienoptionen als Halteprämie. Die 1,5 Millionen Optionen steigen so lange im Wert, so lange auch der Aktienkurs von JP Morgan steigt, und können in fünf Jahren ausgeübt werden, wie aus einer regulatorischen Mitteilung von JP Morgan Chase & Co hervorgeht. Die JP-Morgan-Aktie schloss am Dienstag bei 149,71 Dollar und ist in diesem Jahr bislang um 18 Prozent gestiegen.

"Diese Sondervergütung spiegelt den Wunsch des Vorstands wider, dass Herr Dimon das Unternehmen für eine weitere bedeutende Anzahl von Jahren führt", teilte die Bank mit. Das Board of Directors habe bei seiner Entscheidung die Bedeutung seiner langfristigen Leitung des Unternehmens und von Kontinuität in der Führung und Nachfolgeplanung für das Management in einem hart umkämpften Markt für Führungskräfte berücksichtigt.

Der 65-jährige Dimon führt JP Morgan seit 2005 und denkt an Ruhestand. Allerdings hatte der CEO in der vergangenen Jahren große gesundheitliche Probleme. Im Jahr 2014 wurde bei ihm Kehlkopfkrebs diagnostiziert, davon hat er sich vollständig erholt. Und im März 2020 musste er sich wegen einer sogenannten Aortendissektion einer Notoperation am Herzen unterziehen.

Im Mai berief JP Morgan zwei potenzielle Nachfolgerinnen des CEOs in die Leitung des wachsenden Privatkundengeschäfts. Marianne Lake und Jennifer Piepszak übernahmen die Leitung der Consumer and Community Bank. Der Schritt kam zwei Jahre nachdem die Bank sie als Spitzenkandidaten für die Leitung des Unternehmens auserkoren hatte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2021 07:27 ET (11:27 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.