HANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Automobilhersteller Geely Automobile überträgt die gesamten Produktions- und Vertriebsaktivitäten von Volvo in China an Volvo Cars. Volvo Cars hat mit seiner Muttergesellschaft Geely Holding eine Vereinbarung über den Erwerb der Anteile der Geely Holding an den Joint...

Den vollständigen Artikel lesen ...