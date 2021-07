HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Dr. Hönle von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals seien ein kleiner Dämpfer gewesen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv wertet er aber staatliche Förderprogramme für mobile Luftreinigungsgeräte in Schulen./ag/mis



ISIN: DE0005157101

