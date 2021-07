Der DAX kann sich am heutigen Mittwoch erholen und bis über 15.300 Punkte ansteigen. Aktuell notiert der DAX mit 0,81% im Plus bei 15.339 Punkten. Die Erholungsbewegung könnte noch bis knapp 15.500 Punkte laufen. In diesem Bereich befindet sich noch ein offenes Gap bei 15.476 Punkten, welches als Anlaufmarke der Aufwärtskorrektur dienen könnte. Gaps werden in der Regel wieder schell geschlossen. Außerdem verläuft hier ...

