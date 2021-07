21.07.2021 - Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306), einer der führenden internationalen Ticketing- und Live-Entertainment-Anbieter, sah im ersten Quartal eine kräftige Erholung und erwartet weitere positive Entwicklungen. Am 20.05.2021 hiess es: "Schon jetzt erleben wir eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Veranstaltungen. Die Sehnsucht der Menschen nach dem gemeinsamen Erleben von Kultur schlägt sich unmittelbar in Ticketverkäufen nieder", - So der CEO von CTS EVENTIM, Klaus-Peter Schulenberg, bei der Vorlage der Konzernzahlen für das erste Quartal 2021. CTS setzt voll auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...