… man 2021 noch nicht ausschöpfen können. Die LPKF LASER & ELECTRONICS AG hat heute vorläufige Zahlen im erwarteten Rahmen abgeliefert. Bei rund einem Drittel weniger Umsatz (20,1 Mio. €) sackte das Ebit von + 5,2 Mio. € in den roten Bereich: Das operative Defizit beträgt 1,7 Mio. €.



Das erste Halbjahr brachte 36,4 Mio. € Umsatz (- 27 %). Und insbesondere einen Einbruch im Geschäftsbereich Solar (von 15,2 Mio. auf 3,1 Mio. €), was im zweiten Halbjahr durch nachgeholte Aufträge zum Teil kompensiert werden soll. Die gesamte Ebit-Verschlechterung war im Halbjahr noch deutlicher (von + 2,8 Mio. auf - 5,9 Mio. €).



LPKF vergleicht den Auftragseingang des zweiten Quartals (30,2 Mio. €) mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (17,9 Mio. €). Noch klarer ist die Erholung beim Auftragsbestand zur Jahresmitte (im Vorjahr 21,9 Mio. und jetzt 53,6 Mio. €).



Der LPKF-Vorstand rechnet für das Q3 mit 30 - 35 Mio. € Umsatz und einem Ebit zwischen 3 und 7 Mio. € gegenüber 4,0 Mio. € im Q3 2020. Als Umsatz im Gesamtjahr zielt LPKF auf 110 bis 120 Mio. € (+ 15 bis + 25 %) sowie 10 bis 13 % Ebit-Marge.



Das Potenzial der neuen LIDE-Technologie wird in diesem Jahr noch nicht zu größeren Aufträgen führen, so LPKF. Endgültige Jahreszahlen von LPKF sind für den 29. Juli terminiert.



Die LPKF-Aktie war im März 2020 bis rund 11 € abgerutscht. Nach einer Erholung bis 30 € ging es kursmäßig zurück in den Bereich unmittelbar vor Ausbruch der Pandemie. Der seit 18 Monaten laufende übergeordnete Aufwärtstrend ist weiterhin intakt.



Helmut Gellermann aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

LPKF LASER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de