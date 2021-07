ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Guillermo Peigneux Lojo lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die guten Fortschritte beim Zug- und Bahntechnikhersteller. Investoren sollte sich nun auf weitere Verbesserungen bei Ergebnissen und Barmittelfluss konzentrieren, die sich aber voraussichtlich erst zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres zeigen dürften./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2021 / 18:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 18:27 / GMT



ISIN: FR0010220475

