TORONTO, KANADA, Dienstag, 20. Juli 2021 - Denarius Silver Corp. ("Denarius" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/denarius-silver-corp/) (TSXV: DSLV) gibt bekannt, dass die TSX Venture Exchange (die "TSXV") die Notierung der 75.000.000 Stammaktien-Warrants des Unternehmens (die "Warrants") zum Handel an der TSXV akzeptiert hat. Die Warrants wurden zuvor am 29. April 2021 im Zusammenhang mit einer nicht vermittelten Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen ausgegeben, die von dem Unternehmen am 17. März 2021 abgeschlossen wurde. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens zu einem Preis von 0,80 Dollar bis 17. März 2026. Die Warrants wurden gemäß einem Warrant-Vertrag zwischen dem Unternehmen und der Computershare Trust Company of Canada vom 29. April 2021 ausgegeben und unterliegen diesem.

Der Handel mit den Warrants wird laut Erwartung am 23. Juli 2021 zur Marktöffnung unter dem Handelssymbol "DSLV.WT" an der TSXV beginnen.

Über Denarius

Denarius ist eine in Kanada börsennotierte Aktiengesellschaft, die sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und dem eventuellen Betrieb von Bergbauprojekten in hochgradigen Bezirken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf dem Projekt Lomero in Spanien und dem Projekt Guia Antigua in Kolumbien liegt. Das Unternehmen besitzt auch das Projekt Zancudo in Kolumbien, das derzeit von IAMGOLD Corp. gemäß einer Optionsvereinbarung für die Exploration und den möglichen Erwerb einer Beteiligung an dem Projekt erkundet wird.

Weitere Informationen über Denarius finden Sie auf dessen Website unter www.denariussilver.com und in dessen Profil auf SEDAR unter www.sedar.com.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, einschließlich Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht historischer Natur sind, sind als "zukunftsgerichtete Aussagen" zu verstehen und werden hiermit als solche gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie "nimmt an", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Notierung der Warrants mit bestimmten Risiken und Ungewissheiten behaftet sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mike Davies

Chief Financial Officer

Tel.: (416) 360-4653

mailto:investors@denariussilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60594Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60594&tr=1



