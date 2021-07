Nach den Kursrutsch vom Wochenauftakt kehren weitere Anleger in die europäischen Aktienmärkte zurück. Der EuroStoxx50 stieg am Mittwoch um gut ein Prozent auf 4000 Punkte. Belastet von Kursverlusten des Index-Schwergewichts SAP hinkte der Dax mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 15.313 Zähler hinterher.

