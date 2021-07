Die Aktie des US-Impfstoff-Spezialisten Novavax hat zuletzt wieder mit Kursgewinnen auf sich aufmerksam machen können. Das Unternehmen hat einen Corona-Impfstoff in der Pipeline. DER AKTIONÄR gibt einen Einblick, wie hier der Stand der Dinge ist, was das Vakzin so besonders macht und ob die Aktie von Novavax vor einer neuen Kaufwelle steht.Novavax hat vor Kurzem hervorragende Daten zu seinem Corona-Impfstoff-Kandidaten NVX-CoV2373 veröffentlicht. In einer Studie mit fast 30.000 Personen zeigte der ...

