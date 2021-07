Nach der erfolgreichen Launch in Nordamerika, geben die vierte Generation des elektrischen Trimmers und die Luxus-Kits der führenden Männerpflege-Marke jetzt auf dem deutschen Markt und international ihr Debüt.

Bist du bereit, den Landscaped-Look zu rocken? Let's get mowin'. Heute gibt MANSCAPED, der weltweite Spitzenreiter und Entwickler der Kategorie "Männerpflege vom Bauchnabel abwärts", den international Launch des neuen Modells die vierte Generation des elektrischen The Lawn Mower 4.0 Trimmers bekannt. Das neue Meisterwerk der Marke wurde speziell für die Intim- und Körperpflege designt und entwickelt. Der Fokus richtet sich besonders auf intelligente Funktionalität, maximale Leistung und natürlich ein unvergleichlich angenehmes Pflege-Erlebnis.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210721005294/de/

Das neue Meisterwerk der Marke wurde speziell für die Intim- und Körperpflege designt und entwickelt. Der Fokus richtet sich besonders auf intelligente Funktionalität, maximale Leistung und natürlich ein unvergleichlich angenehmes Pflege-Erlebnis.

Darüber hinaus ist The Lawn Mower 4.0 in MANSCAPEDs sorgfältig zusammengestellten Kits für die ultimative Männerpflege-Routine integriert. Das mit Spannung erwartete Gerät und die verbesserten Packages sind jetzt auch im Vereinigten Königreich, der Europäischen Union, Norwegen, der Schweiz, Australien und Neuseeland erhältlich.

"Der weltweite Launch des Lawn Mowers 4.0 und unserer neuen Packages bedeutet, dass unsere neuesten und spannendsten Innovationen jetzt für Millionen von Männer weltweit verfügbar sind." sagt Paul Tran, Gründer und CEO von MANSCAPED. "Es sind Meilensteine wie dieser, die unsere Vision eines Movements, das den Blickwinkel auf die männliche Körperpflege verändert, weiter vorantreiben etwas, was uns jeden Tag und bei jedem Launch gleichermaßen Freude bereitet und mit Stolz erfüllt."

Also: was kann man(n) erwarten, wenn das Neueste und Beste von einem weltweiten Pflege-Megakonzern sein Debüt gibt? Es freut uns, dass du fragst...

The Lawn Mower 4.0 Trimmer für den Intimbereich

Bewährte Produkteigenschaften und innovative Upgrades machen dieses Gerät zu einem auf dem Markt herausragenden Trimmer für die Intim- und Körperpflege.

Kern-Features:

SkinSafe Technology trägt dazu bei, das Risiko von Unannehmlichkeiten und Verletzungen zu verringern

7.000 U/min Motorleistung und QuietStroke Technology

600 mAh Lithium-Ionen-Akku

Wasserdichtes Design für Nass- oder Trockenanwendung

Neue Verbesserungen:

Kabelloses Ladesystem, das mittels elektromagnetischer Induktion lädt

4000k LED-Mini-Strahler mit Diffusor, damit du sehen kannst wo du trimmst

Revolutionäre Keramikklinge, die dazu beiträgt, Unfälle bei der Pflege zu verringern

Zwei verstellbare Kammaufsätze für die Trimmlängen 3, 6, 10 und 13 mm

Modernes mattes und glänzendes Finish und eindrucksvolles Unboxing-Erlebnis

Einschaltsperre zum Reisen und zum Sammeln von Vielfliegermeilen

Um deine Pflege auf ein neues Niveau zu bringen oder jemandem das beste Geschenk aller Zeiten zu machen solltest du dir überlegen, dir eines der MANSCAPED Luxus-Kits anzuschauen. Die Kits beinhalten The Lawn Mower 4.0 und eine Reihe anderer top-selling Geräte, Pflegeprodukte und Accessoires. Wenn du das alles zusammen verwendest erreichst du Gepflegtheit und Selbstwert im Überfluss.

The Perfect Package 4.0

The Lawn Mower 4.0 Trimmer für den Intimbereich

Crop Preserver Intim-Deo-Lotion - Vermeide eine unangenehm riechende Lendengegend und den unbeliebten "Schrittsumpf". Die Formel trägt unter anderem mit kühlender Aloe Vera dazu bei, Schweiß und unerwünschte Gerüche im Intimbereich den Kampf anzusagen.

- Vermeide eine unangenehm riechende Lendengegend und den unbeliebten "Schrittsumpf". Die Formel trägt unter anderem mit kühlender Aloe Vera dazu bei, Schweiß und unerwünschte Gerüche im Intimbereich den Kampf anzusagen. Crop Reviver Intim-Toner-Spray - Dieses Spray ist die Lösung für anhaltende Hygiene und Frische. Besonders unterwegs wirkt es mit nur einem Spritzer lindernd auf reibungsanfällige Bereiche und Irritationen nach der Rasur.

- Dieses Spray ist die Lösung für anhaltende Hygiene und Frische. Besonders unterwegs wirkt es mit nur einem Spritzer lindernd auf reibungsanfällige Bereiche und Irritationen nach der Rasur. Das Kit beinhaltet zwei Geschenke: The Shed, ein Premium-Kulturbeutel und die hochgelobten MANSCAPED Boxers aus einer effektiven Mikrofasermischung.

The Performance Package 4.0

Dieses Kit featuring MANSCASEDs Premium-Geräte für die Pflege vom Bauchnabel aufwärts beinhaltet ein zusätzliches, essenzielles Gerät für die Männerpflege.

The Weed Whacker Ohren- und Nasenhaartrimmer Beim Re-Design des traditionellen Nasenhaartrimmers hat MANSCAPED seinen Fokus besonders auf maximale Leistung und Komfort gerichtet. Jetzt ist der Trimmer mit SkinSafe Technology, 9.000 U/min Motorleistung und einem sich um 360° rotierendem Doppelklingen-System ausgestattet.

Beim Re-Design des traditionellen Nasenhaartrimmers hat MANSCAPED seinen Fokus besonders auf maximale Leistung und Komfort gerichtet. Jetzt ist der Trimmer mit SkinSafe Technology, 9.000 U/min Motorleistung und einem sich um 360° rotierendem Doppelklingen-System ausgestattet. The Lawn Mower 4.0 Trimmer für den Intimbereich

Crop Preserver Intim-Deo-Lotion

Crop Reviver Intim-Toner-Spray

The Shed MANSCAPED Boxers

Um mehr zu erfahren und um eines dieser neuen Produkte oder Packages zu kaufen, gehe auf eu.manscaped.com/de. Die Website dient Kund*innen im Vereinigten Königreich, der Europäischen Union, Norwegen, der Schweiz, Australien, Neuseeland und Kanada als One-Stop-Shop. Weitere Regionen kommen dieses Jahr noch dazu.

Über MANSCAPED:

Das von Paul Tran in 2016 gegründete Unternehmen MANSCAPED, mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, ist der weltweite Spitzenreiter, wenn es um Männerpflege und das Trimmen vom Bauchnabel abwärts geht. Auf MANSCAPED vertrauen und setzen über 2 Millionen Männern weltweit. Die Produktvielfalt umfasst nur die besten Geräte, Formeln und Accessoires für eine einfache, effektive und gehobene Männerpflege-Routine. MANSCAPED bietet einen One-Stop-Shop über manscaped.com und direkten Versand in mehr als 30 Länder, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland, das Vereinigte Königreich, die Europäische Union, Norwegen und die Schweiz. Ausgewählte Produkte und einzigartige Kits sind auch über Amazon mit Prime und Abhol-Optionen erhältlich. Im Einzelhandel sind die Produkte bei Target, Best Buy und Macy's in den USA, sowie bei Hairhouse in Australien zu kaufen. Für weitere Informationen besuche unsere Website oder folge uns auf Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube und Triller.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210721005294/de/

Contacts:

MANSCAPED, Inc.

Allison Frazier, Director of Public Relations

allison@manscaped.com

+1 925-216-2791