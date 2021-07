Nach dem Jahreshoch am 1. Juni bei 166,75 Cent ging es für den Kaffee-Future erst einmal nach unten. Ein zweiter Ausbruchsversuch scheiterte. Alle guten Dinge sind drei: Am heutigen Mittwoch hat der Future bei 170,75 ein neues Jahreshoch erreicht, Schlusskurse auf diesem Niveau könnten Anschlusskäufe nach sich ziehen.Versorgungsengpässe stützen den Kurs Wie in vielen anderen Rohstoffmärkten auch ist beim Kaffee die Container-Knappheit das größte Problem um den Rohstoff auszuliefern. Brasilien und ...

