Jeff Bezos kurzes Intermezzo in der Schwerelosigkeit ist beendet. Jetzt spricht der Ex-CEO Amazon-Mitarbeitern und -Kunden seinen Dank aus. Das stößt nicht nur auf Gegenliebe. Mit Cowboyhut auf dem Kopf saß Jeff Bezos sichtlich gerührt in seinem blauen Astronautenoverall bei der Pressekonferenz seines Weltraumabenteuers. Der Milliardär war gerade erst erfolgreich von seinem Trip ins All zurückgekehrt. Es war gleichzeitig der erste bemannte Flug seines Raumfahrtunternehmens Blue Origin. Nach der geglückten Mission darf sich der Geschäftsmann jetzt Weltraumbesucher ...

