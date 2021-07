Paris (www.fondscheck.de) - Lyxor Asset Management und Bridgewater Associates, LP geben die Auflage des "Lyxor/Bridgewater All Weather Sustainability Fund" bekannt, eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Multi Asset-Strategie, so Lyxor Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...