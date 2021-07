Frankfurt (www.fondscheck.de) - Sommerlich entspannt geht es im Handel mit börsengehandelten Indexfonds derzeit zu, so die Deutsche Börse AG."Die Umsätze halten sich in Grenzen", beschreibe Carsten Schröder von der Société Générale. Selbst mit dem vorgestrigen "kleinen Rutsch" an den Aktienmärkten hätte das ETF-Aufkommen nicht in gleichem Maße mithalten können. ...

