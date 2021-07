Der US-amerikanische Autobatteriehersteller will per Börsengang brutto 1,85 Mrd. $ erlösen. Der 2020 neu geformte Konzern erhält am oberen Ende der Emissionsspanne (17 bis 21 $) eine Bewertung mit 10,7 Mrd. $. Die Aktie der CLARIOS INTERNATIONAL INC. wird unter dem NYSE-Kürzel BTRY gehandelt. Hinzu kommen wandelbare Vorzugsaktien, Kürzel BTRY PRA.



Weltweit werden in jedem dritten Auto von CLARIOS hergestellte Batterien eingesetzt, so der Konzern. Man sei Marktführer im gesamten Amerika und der Region EMEA sowie Nr. 3 in Asien. Das Produktspektrum umfasst Batterien für den Einsatz in Elektrofahrzeugen sowie herkömmliche Batterien für ein breites Spektrum von Fahrzeugen.



Der Konzern erlöste im ersten Geschäftshalbjahr (bis Ende März) 4,5 Mrd. $ und wies 249 Mio. $ Verlust aus, was auf Folgen der Pandemie zurückgeführt wurde.



Die Altaktionäre sind BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS (ISIN: BMG162341090) und die kanadische Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPY). Sie geben rund ein Fünftel der Anteile an neue Aktionäre ab. Sie hatten vor zwei Jahren das Batteriegeschäft des Automotive-Konzerns JOHNSON CONTROLS übernommen, einschließlich übernommener Schulden lag das Transaktionsvolumen damals bei 13,2 Mrd. $ (Enterprise Value). Für die Fortführung der Geschäfte wurde die Marke CLARIOS geschaffen.



