Die nächsten Zahlen laufen über die Ticker und vielen gemischt aus. So konnte der Rückversicherer Munich Re die Analystenschätzungen deutlich schlagen und blickt trotz Flutkatastrophe optimistisch in die Zukunft. Doch auch die Allianz sollte im Nachgang von den Schäden dieser Tragödie sogar profitieren. Schließlich wird den Menschen noch bewusster, wie wichtig es ist, sein Hab und Gut gegen solche Elementarschäden zu versichern. SAP hat zwar ordentliche Zahlen präsentiert, genauso wie Daimler, doch im Ausblick hatten Analysten etwas mehr erwartet. Hinter den Erwartungen zurück blieb Netflix. Hier verlangsamt sich das Wachstum, was sicherlich (noch) nicht bei Peloton der Fall ist. Beide Aktien haben eines gemein: Sie sind extrem hoch bewertet. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.