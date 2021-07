Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

SE0013888443 Bioextrax AB 21.07.2021 SE0016276752 Bioextrax AB 22.07.2021 Tausch 1:4 7826

CA4312771021 Highwood Asset Management Ltd. 21.07.2021 CA43127Q1000 Highwood Asset Management Ltd. 22.07.2021 Tausch 1:1 7827

CA7026571074 Pasofino Gold Ltd. 21.07.2021 CA7026573054 Pasofino Gold Ltd. 22.07.2021 Tausch 14:1 7827

CA30050D4049 Evolving Gold Corp. 21.07.2021 CA30050D5038 Evolving Gold Corp. 22.07.2021 Tausch 10:1 7814

US0995011089 BIMI International Medical Inc. 21.07.2021 US05552Q1031 BIMI International Medical Inc. 22.07.2021 Tausch 1:1 7881

HIGHWOOD ASSET MANAGEMENT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de