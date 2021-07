Kursverlauf: erratisch. Aktie: offiziell delistet. Ertragssituation: defizitär. Dividenden: Fehlanzeige. Auf den ersten Blick liefert der Anteilschein der Halloren Schokoladenfabrik nun wahrlich keine besonders eingängige Investmentstory, zumal es das noch im Hamburger Freiverkehr notierte Unternehmen auf einen Börsenwert von lediglich knapp 24 Mio. Euro bringt. Vermutlich nur etwa ein Viertel davon sind dem Streubesitz zuzurechnen. An ... The post Halloren Schokoladenfabrik: Kugelrunde Bilanz appeared first on Boersengefluester.

