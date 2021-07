Das Unternehmen wird die differenzierenden Aspekte seiner Wettbewerbsstrategie und die Bereiche mit den neuesten Fortschritten in kommenden Pressemitteilungen darlegen

Calgary, Alberta, 21. Juli 2021 - First Helium Inc. ("First Helium" oder das "Unternehmen") (TSXV: HELI), ein Heliumexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Zugang zu bedeutenden Erschließungsmöglichkeiten im gesamten Westen Kanadas, freut sich, seinen Stakeholdern den folgenden Kommunikationsplan (der "Kommunikationsplan") bereitstellen zu können, der in den kommenden Monaten umgesetzt werden soll. Nachdem das Unternehmen am 12. Juli 2021 neuer Emittent an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") wurde, wird es eine Reihe von Pressemitteilungen veröffentlichen, um seine Erfolge und seine Strategie darzulegen.

Unternehmenshintergrund:

Aufbauend auf den erfolgreichen Tests seiner Helium-Entdeckungsbohrung Worsley in der Nähe von Grande Prairie (Alberta) wurde First Helium als Heliumexplorations- und -erschließungsunternehmen gegründet, um das große, ungenutzte Potenzial der bedeutenden Heliumressourcen in Westkanada zu nutzen. Das Entdeckungsbohrloch, das über mehrere Zeiträume mit einem Heliumgehalt von über 1,3 % getestet wurde, legt den Grundstein für die Erschließung der Landbasis des Unternehmens von über 32.000 Hektar entlang des äußerst aussichtsreichen Worsley Helium Trends. First Helium versucht, kommerzielle Aktivitäten zu etablieren, indem es seine Entdeckungsbohrung zur Produktion bringt und sein Heliumgas über Abnahmevereinbarungen mit Drittanbietern in Nordamerika verkauft.

Kommunikationsplan:

Als Pionier des jungen kanadischen Heliumexplorationssektors stellt die Notierung von First Helium an der TSXV einen bedeutenden Meilenstein des strategischen Plans dar. In den 12 Monaten vor der Notierung hat First Helium in zahlreichen Gebieten erhebliche Fortschritte erzielt, darunter, aber nicht beschränkt auf die Weiterentwicklung des Projekts im Gebiet Worsley und eine Bestandsaufnahme zukünftiger Prospektionsgebiete. Dementsprechend plant das Unternehmen, die folgenden wichtigen Bereiche, in denen kurzfristig Fortschritte erzielt werden können, hervorzuheben:

- Entwicklung des Konzessionsgebiets Worsley

- Beurteilung des Worsley Trend und Landaktivitäten

- Seismische Akquisitionen und unternehmenseigenes Seismikprogramm

- Hinzufügen wesentlicher höffiger Landpakete und seismische Überprüfung

- Teamverstärkung

Kommentar des Managements:

"Ich freue mich sehr auf die nächsten 12 Monate von First Helium. Mit einer starken unabhängigen technischen Bewertung unserer Helium-Entdeckungsbohrung in Kombination mit bohrbereiten Standorten auf den an das Entdeckungsbohrloch angrenzenden Gebieten, ist das Unternehmen in der Lage, sein wertvolles Helium auf den Markt zu bringen", sagte Ed Bereznicki, Chief Executive Officer von First Helium. "Aufgrund des Explorationspotenzials eines zweiten Kerngebiets und des Bargeldbestands in Höhe von rund $8,5 Millionen ist unser Team fest davon überzeugt, dass die aktuelle Marktkapitalisierung und der Unternehmenswert von First Helium im Vergleich zu denen unserer börsennotierten Vergleichsgruppe ziemlich attraktiv sind", fügte Herr Bereznicki hinzu.

Über First Helium

First Helium ist ein Heliumexplorations- und -erschließungsunternehmen, das im Gebiet Worsley, nördlich von Grande Prairie in Alberta, Kanada, tätig ist. Es wurde gegründet, um das ungenutzte Potenzial bedeutender Heliumressourcen in Westkanada als Reaktion auf eine sich verändernde Angebotsdynamik des globalen Marktes zu nutzen. Aufbauend auf seiner erfolgreichen Entdeckungsbohrung, die in drei Testzeiträumen mit einem Heliumgehalt von über 1,3 % getestet wurde, arbeitet First Helium an der Erschließung seiner Landbasis von über 32.000 Hektar entlang des äußerst aussichtsreichen Heliumtrends Worsley. Um seine operative Basis zu etablieren, plant First Helium, sein Helium im Rahmen von Abgabevereinbarungen mit etablierten unabhängigen Vertriebsgesellschaften auf dem nordamerikanischen Markt zu vermarkten.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.firsthelium.com. Der endgültige Prospekt des Unternehmens, die Abschlüsse sowie der Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) sind neben anderen Dokumenten auf der Profilseite des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Edward J. Bereznicki

President, CEO und Director

KONTAKT

First Helium Inc.

Investor Relations

E-Mail: ir@firsthelium.com

Tel: 1-833-HELIUM1 (1-833-435-4861)

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

ZUKUNFTSGERICHTETE UND VORSORGLICHE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen oder Angaben in Bezug auf First Helium, die auf den Erwartungen des Managements sowie auf Annahmen und Informationen beruhen, die First Helium derzeit zur Verfügung stehen und die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen ("zukunftsgerichtete Aussagen") darstellen können. Alle derartigen Aussagen und Angaben, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, von denen First Helium annimmt oder erwartet, dass sie in der Zukunft (ganz oder teilweise) eintreten können oder werden, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung der Wörter "erwarten", "werden" und ähnlicher Ausdrücke identifiziert werden. Insbesondere, aber ohne das Vorstehende einzuschränken, enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Notierung der Stammaktien an der Börse, die Verwendung der Mittel und die Strategie des Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln verschiedene wesentliche Faktoren sowie Erwartungen und Annahmen von First Helium wider, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Annahme, dass First Helium seine Geschäftstätigkeit in einer Weise fortsetzen wird, die mit der bisherigen Geschäftstätigkeit übereinstimmt; das allgemeine Fortbestehen der aktuellen oder, wo zutreffend, angenommenen Branchenbedingungen; die Verfügbarkeit von Fremd- und/oder Eigenkapitalquellen, um die Kapital- und Betriebsanforderungen von First Helium bei Bedarf zu finanzieren; und bestimmte Kostenannahmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich jener, die im endgültigen Prospekt vom 28. Juni 2021 dargelegt sind und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abgelegt sind. First Helium übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Investoren sollten sich nicht bedenkenlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60597Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60597&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA32050C1059Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA32050C1059