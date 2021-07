Wienerberger verkauft bis zu 2.500.000 eigene Aktien, dh bis zu 2,2 Prozent des Grundkapitals an der Gesellschaft, an institutionelle Investoren mittels eines beschleunigten Privat- Platzierungsverfahrens. Der genaue Zeitpunkt und die Bedingungen hängen laut Wienerberger insbesondere vom Kapitalmarktumfeld, dem Kaufinteresse potenzieller Investoren sowie von der Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft, so die Gesellschaft. Der Verkaufserlös aus einer allfälligen Transaktion könnte unter anderem zur Nutzung von Wachstumschancen im Bereich Wasser- und Energiemanagement innerhalb der Wienerberger Piping Solutions sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken eingesetzt werden, so das Unternehmen.

