Vaduz (ots) - Regierungsrat Manuel Frick nahm am Mittwoch, 21. Juli an der Eröffnung der 75. Bregenzer Festspiele teil. Unter den zahlreichen Gästen waren unter anderem der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz sowie die Bundesminister Alexander Schallenberg und Martin Kocher.



Am Rande der Eröffnung traf sich Regierungsrat Frick mit der österreichischen Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zu einem informellen Austausch über aktuelle Kulturthemen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und Österreich. Am Abend wohnte der Regierungsrat der Premiere der Oper Nero im Festspielhaus bei.



Pressekontakt:



Ministerium für Gesellschaft und Kultur

Martin Hasler, Generalsekretär

T +423 236 74 76



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100874732

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de