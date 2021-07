Die Aktien von Daimler, VW und BMW ließen ihre Anleger in der vergangenen Woche zittern. So ist das Daimler-Papier um bis zu 8,51% gefallen, der Titel von Volkswagen um 7,29% und BMW um 7,94%. Eine rote Woche also für die drei deutschen Autobauer, doch sind die Kursverluste nun vorerst gestoppt? Daimler: Stellenabbau trotz Milliardengewinn - Aktie im Plus Aufgrund niedrigerer Absatz-Prognosen des Auto-Geschäfts einerseits und steigender Kosten für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...