DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan sind die Börsen wegen des Tags des Meeres geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.026,68 +1,78% +13,34% Stoxx50 3.511,08 +1,33% +12,96% DAX 15.422,50 +1,36% +12,42% FTSE 6.998,28 +1,70% +6,51% CAC 6.464,48 +1,85% +16,45% DJIA 34.769,19 +0,75% +13,60% S&P-500 4.351,32 +0,65% +15,85% Nasdaq-Comp. 14.584,95 +0,59% +13,16% Nasdaq-100 14.781,66 +0,36% +14,69% Nikkei-225 27.548,00 +0,58% +0,38% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 175,49 -38

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,38 67,20 +4,7% 3,18 +46,1% Brent/ICE 72,11 69,35 +4,0% 2,76 +41,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.804,54 1.810,33 -0,3% -5,79 -4,9% Silber (Spot) 25,21 24,93 +1,2% +0,29 -4,5% Platin (Spot) 1.083,03 1.070,78 +1,1% +12,25 +1,2% Kupfer-Future 4,28 4,27 +0,3% +0,01 +21,3%

Die gesunkene Risikoaversion bekommt der Goldpreis zu spüren - auch deutlich gestiegene Marktzinsen drücken den Preis des Edelmetalls. Anders die Erdölpreise, die deutlich anziehen. Damit erholen sie sich von den kräftigen Abschlägen zu Wochenbeginn, weil Teilnehmer die Konjunkturlage und damit die Nachfrage wieder zuversichtlicher einschätzen. Selbst gestiegen Rohöllagerbestände in den USA können der Preisrally nichts anhaben.

FINANZMARKT USA

Freundlich - Die Aktienindizes bauen ihre Vortageserholung aus. Die Sorge wegen der Corona-Pandemie schwelt weiter im Hintergrund, doch gibt die angelaufene Berichtssaison den positiven Takt vor: Bislang haben 85 Prozent der Unternehmen aus dem S&P-500, die Geschäftszahlen vorgelegt haben, die Markterwartungen übertroffen. Coca-Cola gewinnen 2,7 Prozent, nachdem der Getränkeriese seine Umsatzprognose angehoben hat. Auch Johnson & Johnson hat die Gewinnprognosen geschlagen und die Ziele erhöht, was die Aktien 0,3 Prozent nach oben zieht. Verizon Comunications hat ebenfalls überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, die Aktie klettert 1,3 Prozent. Harley-Davidson konnte sowohl beim Umsatzwachstum als auch Gewinn die Erwartungen schlagen. Allerdings halten die Probleme mit den Lieferketten an. Die Aktie gibt über 7 Prozent ab. Netflix lieferte Geschäftszahlen mit Licht und Schatten. Anleger konzentrieren sich vor allem auf das nachlassende Neunutzerwachstum, die Aktie gibt 3,7 Prozent ab. Chipotle Mexican Grill (+11,1%) steigerte Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal kräftig und übertraf die Erwartungen klar. Die SAP-Tochter Qualtrics (+1,7%) schnitt im zweiten Quartal besser als erwartet ab und erreichte auf bereinigter Basis die Gewinnzone.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr fest - Weiter auf Erholungskurs lagen am Mittwoch die europäischen Börsen. In Europa schlossen alle großen Stoxx-Branchenindizes mehr oder weniger deutlich im Plus, am stärksten der Branchenindex der Reise- und Freizeit-Aktien mit einem Anstieg um 3,7 Prozent, aber auch viele andere Branchenindizes legten deutlich mehr als 2 Prozent zu. An der Spitze im DAX lagen Siemens Energy, Deutsche Bank und MTU, die alle mehr als 4 Prozent gewannen. "Der Kursrückgang dürfte übertrieben sein und könnte schnell aufgeholt werden", so ein Händler zum deutlich Minus von SAP (-2,5%). Die Umsätze im vielbeachteten Cloudgeschäft sind laut Jefferies leicht unter der Marktschätzung ausgefallen. Daimler drehten dagegen am Nachmittag deutlich ins Plus. Der Kurs stieg schließlich um 1,1 Prozent auf 70,84 Euro. "Anscheinend setzen sich nun doch die positiven Stimmen durch", sagte ein Marktteilnehmer zu den Quartalszahlen. Software AG verloren 0,4 Prozent, obwohl auch hier von guten Quartalszahlen die Rede war. Ähnlich bei Sartorius: Der Kurs fiel um 3,6 Prozent, die laut Händlern starken Zahlen waren so erwartet worden. LPKF Laser fielen nach ihren Quartalszahlen um 3,3 Prozent. Baywa wiederum gewannen 4,3 Prozent. Auf Steilflug schickte den Kurs eine Prognoseerhöhung. Pfeiffer Vacuum stiegen nach ihrem Zwischenbericht um 4,2 Prozent. ASML lagen zum Schluss 3,1 Prozent vorne. Die Warnung vor Chipknappheit von Unternehmen wie Daimler ist ein Kurstreiber für den Chiphersteller. Auch bei Novartis handelten Anleger nach dem Motto "sell the facts": Obwohl der Pharmakonzern die Prognosen geschlagen hat, fielen die Aktien um 0,7 Prozent zurück. Sehr gut kamen dagegen die Zahlen des nordeuropäischen Finanzkonzerns Nordea (+3,7%) an. Auch Julius Bär reagierten positiv auf ihr Zahlenwerk, der Kurs stieg um 2,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:26 Di,17:18 % YTD EUR/USD 1,1795 +0,1% 1,1762 1,1758 -3,4% EUR/JPY 130,02 +0,5% 129,19 129,21 +3,1% EUR/CHF 1,0830 -0,3% 1,0846 1,0852 +0,2% EUR/GBP 0,8615 -0,3% 0,8650 0,8641 -3,5% USD/JPY 110,24 +0,3% 109,83 109,89 +6,7% GBP/USD 1,3692 +0,5% 1,3597 1,3607 +0,2% USD/CNH (Offshore) 6,4651 -0,4% 6,4782 6,4890 -0,6% Bitcoin BTC/USD 31.936,51 +7,5% 30.760,26 29.745,76 +9,9%

Der Dollar leidet wie der Rentenmarkt unter der gestiegenen Risikobereitschaft, der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Zwar stützten in vielen Fällen die starken Vorgaben der Wall Street. Konjunktursorgen als Folge der wieder steigenden Corona-Fallzahlen dämpfen mancherorts jedoch die Kauflaune. An der Tokioter Börse legte der Nikkei-225-Index um 0,6 Prozent zu. Unterstützung kam von den japanischen Exporten, die im Juni überraschend stark gestiegen waren. Angeführt wurde der Markt vom Automobilsektor. In Schanghai gewann der Composite-Index 0,7 Prozent. Am schon in den vergangenen Tagen überdurchschnittlich schwachen Aktienmarkt in Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,5 Prozent im Minus. Beobachter sahen einen Zusammenhang mit der Stärke des US-Dollar, die Anleger dazu veranlasse, Geld aus Schwellenländer-Märkten wie Hongkong abzuziehen. Um 0,5 Prozent abwärts ging es mit dem Kospi in Seoul. Hier belastete eine rekordhohe Zahl an Corona-Neuinfektionen. Im australischen Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 0,8 Prozent. Die Aktien von Oil Search verbesserten sich um weitere 3,6 Prozent, nachdem sie am Dienstag schon 6,3 Prozent gewonnen hatten. Wie am Vortag bekannt wurde, hat Oil Search eine Übernahmeofferte von Santos (+1,3%) abgelehnt. Nach Vorlage von Geschäftszahlen stiegen die Aktien der Hochtief-Tochter Cimic um 4,5 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer-Mittel Vericiguat gegen Herzinsuffizienz in EU zugelassen

Bayer hat in der EU die Zulassung seines Wirkstoffs Vericiguat zur Behandlung von Patienten mit symptomatischer chronischer Herzinsuffizienz erhalten. Das unter dem Markennamen Verquvo vertriebene Medikament ist bereits in den USA und in Japan in dieser Indikation freigegeben. In weiteren Ländern läuft ein Zulassungsverfahren, darunter auch in China.

Stühlerücken im Daimler-Aufsichtsrat im Zuge der Truck-Abspaltung

Der Automobilriese Daimler besetzt im Zuge der Abspaltung seiner Lkw- und Bussparte zwei Aufsichtsratssitze neu. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder der Daimler AG Marie Wieck und Joe Kaeser geben ihre Mandate im Oktober auf und konzentrieren sich künftig auf den Aufsichtsrat der künftig börsennotierten Daimler Truck.

Daimler-Personalvorstand Porth legt Mandat im Dezember nieder

Der Personalvorstand der Daimler AG, Wilfried Porth, legt sein Mandat im Dezember nieder. Dies erfolgt auf eigenen Wunsch zum Zeitpunkt der Neuausrichtung der Daimler AG mit der geplanten Abspaltung von Daimler Truck. Der Aufsichtsrat hat Sabine Kohleisen zu Porths Nachfolgerin als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bestimmt.

BGH: Käufer von Dieselautos mit manipuliertem Motor haben keinen Anspruch auf Neulieferung

Im Verfahren um die Neulieferung von Ersatzfahrzeugen nach dem Kauf eines Fahrzeugs von VW oder Audi mit dem manipulierten Dieselmotor EA 189 hat der Bundesgerichtshof (BGH) einen solchen Anspruch abgelehnt.

SAP-CFO Mucic: Es ist sicher, dass die Dividende steigen wird

Eine Dividendenerhöhung bei SAP für 2021 ist nach Aussage von Finanzvorstand Luka Mucic sicher. Das zeichnet sich nach dem ersten Halbjahr aufgrund der Gewinnentwicklung und dem anstehenden Unternehmensjubiläum ab.

Corona-Impfstoff von Biontech wird künftig auch in Südafrika produziert

Der Corona-Impfstoff der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer soll künftig auch in Südafrika hergestellt werden. Dazu sei eine Kooperationsvereinbarung mit dem in Kapstadt ansässigen Unternehmen Biovac geschlossen worden.

Baywa sieht Ergebnis nun "erheblich" statt "moderat" über Vorjahr

Der Mischkonzern Baywa nimmt ein fast verdreifachtes operatives Ergebnis im ersten Halbjahr zum Anlass für eine Anhebung der Prognose. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) werde 2021 "erheblich" höher ausfallen und nicht wie bislang erwartet nur "moderat".

Bijou Brigitte mit Umsatzrückgang um 23,5 Prozent im 1. Halbjahr

Die Schmuckhandelskette Bijou Brigitte hat im ersten Halbjahr ein deutliches Umsatzminus verbucht. Allerdings verlangsamte sich der Rückgang nach dem kräftigen Einbruch zu Jahresbeginn.

