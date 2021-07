Die in New York ansässige Nasdaq Inc., die auf einem Anstieg des individuellen Handels, neuer Börsennotierungen und der sich erholenden Wirtschaft surft, meldete einen 21-prozentigen Anstieg der Einnahmen im Juni-Quartal und einen Gewinnsprung um 41 Prozent. Einiges spricht dafür, dass das noch eine Zeit lang so bleibt.Die Aktien des Unternehmens stiegen aufgrund der guten Gewinnnachrichten am Mittwochmorgen um 2,5 Prozent auf 185,46 Dollar. Die Nasdaq-Aktie hat einen wichtigen Konkurrenten weit ...

