(Neu: Mitteilung von Alstria Office)



HAMBURG (dpa-AFX) - Der kanadische Vermögensverwalter Brookfield denkt laut Kreisen über eine Übernahme des Hamburger Immobilienunternehmen Alstria Office nach. Brookfield arbeite mit Beratern bereits ein Angebot aus, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg an diesem Mittwoch unter Berufung auf Personen, die mit der Sache vertraut sind. Ein Sprecher von Brookfield wollte die Informationen nicht kommentieren, wie es in dem Bericht hieß. Alstria Office gab dagegen am Abend eine Mitteilung raus.

Man nehmen die Gerüchte zur Kenntnis, teilte das deutsche Unternehmen mit. Grundsätzlich kommentiere Alstria keine Marktspekulationen. "Alstria wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Brookfield ein mögliches Übernahmeangebot prüfen könnte, befindet sich aber derzeit nicht in Verhandlungen mit Brookfield über ein mögliches Übernahmeangebot", hieß es weiter. Im Tradegate-Handel lag das Papier etwas unter dem Xetra-Schlusskurs von plus 9 Prozent bei 18,58 Euro. Die Kreise-Meldung kam zu Xetra-Handelszeiten am Nachmittag auf.

Brookfield hält bereits mehr als 8 Prozent der Anteile an Alstria. Nach der Corona-Pandemie sehe der kanadische Konzern wachsende Chancen im hiesigen Markt für Büroimmobilien. Der Vermögensverwalter rechnet damit, dass die Arbeitnehmer wieder in die Büros zurückkehren. Erst im vergangenen Monat hatte Brookfield sein Portfolio mit einem Zukauf in Großbritannien vergrößert.

Die Überlegungen für ein Angebot für Alstria befänden sich noch in einem frühen Stadium, heißt es laut Insidern im Bloomberg-Bericht. Demnach stehe noch nicht fest, ob es tatsächlich zu einem Angebot kommt. Alstria Office besitzt rund 110 Gewerbeimmobilien mit einem Gesamtwert von 4,6 Milliarden Euro in Deutschlands Metropolen wie Hamburg, Frankfurt und Berlin.

Der deutsche Büromarkt ist bereits seit geraumer Zeit im Fokus internationaler Investoren. Der größte Deal in letzter Zeit war eine Anteilserhöhung von Starwood Capital bei der österreichischen CA Immobilien Anlagen AG auf einen Mehrheitsanteil. CA Immobilien ist einer wichtigsten Konkurrenten von Alstria bei Büroimmobilien in deutschen Premiumlagen./knd/zb/stk/ngu