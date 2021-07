Der Streaming-Anbieter expandiert in den Videospielbereich und hat dort zunächst mobile Geräte im Visier. Später sollen die Titel auch auf den gängigen Konsolen laufen. Nach den ersten Berichten über Netflix Pläne, in das Gaming-Business einzusteigen, bestätigte das Unternehmen diese nun. Das Angebot soll zunächst Titel für Smartphones und Tablets beinhalten, die für Abonnenten kostenlos sind. "Wir sind eine Ein-Produkt-Firma", erklärte Vize-CEO Reed Hastings am Dienstag bei einer Gesprächsrunde über die Quartalszahlen. Dieses eine Produkt sei ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...