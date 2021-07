Bei einer Panel-Diskussion im Rahmen der Branchenveranstalung "The B Word" diskutierten Ark-Invest-Chefin Cathie Wood, Square-CEO Jack Dorsey und Tesla-Chef Elon Musk am Mittwochabend über Themen rund um Bitcoin und Kryptowährungen. Der Effekt der hochkarätig besetzen Veranstaltung auf den Kryptomarkt ist nicht zu leugnen: Noch während der Übertragung haben Bitcoin und Co ihre Kursgewinne kräftig ausgebaut. Für Aufsehen sorgte dabei zunächst vor allem Elon Musk: "Ich besitze Bitcoin, Tesla besitzt ...

