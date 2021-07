Amazons Sprachassistentin Alexa hatte bislang ausschließlich eine feminine Stimme. Das lässt sich nun ändern, wenn auch zunächst nur in den USA. Wie zuerst die Website The Ambient herausfand, hat Amazon in den vergangenen Tagen still und heimlich in den USA eine neue Sprachoption für Alexa eingeführt. Um sie zu aktivieren, können Nutzer:innen einfach sagen "Alexa, ändere deine Stimme". Oder sie händisch innerhalb der Amazon-App umstellen. Außerdem gibt es ein passendes neues Aktivierungswort: Ziggy, das neben Alexa, Amazon, ...

