Gründe für Zweifel an weiter steigenden Kursen gäbe es für Anleger derzeit zuhauf: Die Inflationssorgen werden nicht weniger - mit 5,4 Prozent wies die Teuerungsrate in den USA im Juni den höchsten Wert seit Jahrzehnten aus. Dazu schürt die Delta-Variante neue Corona-Ängste. Der darauffolgende Kursrutsch des DAX von mehr als zweieinhalb Prozent war dennoch nur von kurzer Dauer - mittlerweile nimmt der deutsche Leitindex wieder Fahrt auf. Fakt ist: Wir befinden uns in einem der größten Bullenmärkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...